У кого можуть вилучити авто для ЗСУ та як отримати компенсацію: відповіді на головні питання

Під час дії воєнного стану в українців можуть вилучати автівки на потребу ЗСУ. Ця норма не поширюється на тих, хто має один транспортний засіб, однак в інших – автомобіль можуть мобілізувати.

Це визначено у законі №10449 про мобілізацію і проходження військової служби. Хто може вилучати автомобіль, на яких підставах та як отримати компенсацію – передає 24 Канал.

До теми Чи можуть ТЦК вилучати документи і що робити в такому випадку: юрист дав пояснення

У кого можуть вилучати автівки

Під час воєнного стану існує військово-транспортний обов'язок. Він встановлюється з метою задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань транспортними засобами та технікою.

Військово-транспортний обов'язок поширюється на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи й організації;

громадян, власників транспортних засобів.

Однак, не можуть вилучити автомобіль у тих українців, хто має лише один транспортний засіб.

Хто може вилучити автівку

У тексті закону про мобілізацію чітко визначено, що вилучити автомобіль чи інший транспортний засіб можуть:

співробітники ТЦК та СП,

представники СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Як процедура вилучення автомобіля та чи існують заборони

У законі прописаний чіткий алгоритм процедури, як мають вилучати транспортний засіб на потреби ЗСУ. Так, представники ТЦК та СП, ГУР чи СБУ зобов'язані скласти акти прийняття-передачі, у яких зазначають технічний стан авто, залишкову (балансову) вартість та всі необхідні відомості, що дозволять ідентифікувати автомобіль.

Після закінчення воєнного стану та оголошення демобілізації вилучені автівки протягом 30 днів повинні повернути власнику. Також Кабмін буде визначати порядок виплати компенсації, якщо транспортний засіб неможливо повернути.

Варто враховувати, що існують також заборони щодо мобілізованого транспортного засобу. Відтак, автівку не можуть:

відправити за межі України або до інших областей (відправлення до інших областей можливе тільки після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортного засобу на строк не більше одного місяця),

передати у власність іншим юридичним особам або громадянам,

надавати в оренду (лізинг) або як предмета застави для виконання зобов'язань за договорами кредиту.

Як отримати компенсацію, якщо автівку пошкодили

Після оголошення демобілізації власник автомобіля чи іншого транспортного засобу може отримати компенсацію, якщо його техніку пошкоджено. Так, необхідно звернутися до ТЦК та СП за місцем залучення та подати заяву про відшкодування збитків. До неї необхідно додати акт прийняття-передачі автівки, акт про повернення під час демобілізації транспортних засобів та звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) або висновок експерта (експертне дослідження).

Протягом 10 робочих днів у ТЦК зобов'язані розглянути заяву та оформити висновок про виплату компенсації шкоди, завданої автівці чи іншому транспортному засобу під час мобілізації.