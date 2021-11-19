Вимагання доларів і погрози: держслужбовець потрапив у скандал
19 листопада 2021 , 16:53Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Офісу Генпрокурора
Правоохоронці затримали директора держпідприємства від інституту Національної академії аграрних наук. Він вимагав 50 тисяч доларів через земельну ділянку.
Посадовець почав вимагати гроші ще з червня 2021 року. Передача грошей же відбулась лиш у листопаді.
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Держслужбовець погрожував землевласнику
Правоохоронці затримали чоловіка одразу ж після отримання доларів. Також держслужбовець погрожував землевласнику. Мовляв, він створить йому штучні перешкоди.Зауважте! Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Невдовзі мають обрати й запобіжний захід.
До суду справу розслідують представники Головного слідчого управління Держбюро розслідувань. Поки ж держслужбовець не може бути підданий кримінальному покаранню, доки його вину не доведуть.
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