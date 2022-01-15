Вимагав хабар у 4 мільйони: посадовця з Офісу генпрокурора взяли під варту

Високопосадовця Офісу генпрокурора викрили на вимаганні хабаря. Мовиться про 150 тисяч доларів (понад 4 мільйони гривень).

Ці гроші чиновник хотів взяти за закриття кримінальної справи та повернення вилученої під час обшуку у рамках цієї справи власності – 4 елітних автомобілів. Та у підсумку потрапив за ґрати.

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Обіцяв повернути 4 вилучені елітні автівки та закрити кримінальну справу

Про скандальну корупційну оборудку в Офісі генпрокурора стало відомо 13 січня. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила у фейсбуці про викриття посадовця, який вимагав хабар.

Мовиться про суму у 150 тисяч доларів (це приблизно 4,2 мільйона гривень), які один зі заступників керівника відділу в Офісі генпрокурора хотів отримати за:

Сприяння у поверненні 4 дорогих автомобілів власнику.

Та закриття кримінальної справи.

Елітні авто Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT та Land Rover Range Rover, як зазначає САП, вилучили під час обшуку у рамках одного з кримінальних проваджень.

У підсумку правоохоронці затримали самого чиновника та посередника.

Підозрюваному прокурору обрали запобіжний захід – тримання під вартою

Підозру чоловікові оголосили у скоєнні особливо тяжкого корупційного злочину. І вже 14 січня, як повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у фейсбуці:

Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою до 13 березня 2022 року.

Але з правом внести заставу у 2 мільйони та 471 тисячу гривень.

Підозрюваного прокурора одразу взяли під варту у залі суду.

Навіть якщо він внесе заставу, то не матиме права відлучатися з місця проживання, спілкуватися зі свідками, а ще повинен здати свої паспорти та інші документи для виїзду за кордон, і носити електронний засіб контролю.

правоохоронці не називають ім'я затриманого прокурора. За інформацією ж "Української правди", мовиться про заступника начальника одного з відділів Офісу генпрокурора Захара Антипова.



Правоохоронці піймали хабарника-прокурора на гарячому / Фото САП та НАБУ

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