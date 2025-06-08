Чи вимикатимуть мобільний зв'язок з понеділка під час атак: нардеп відповів

На днях Підкомітет Верховної Ради обговорив відключення мобільного зв'язку на територіях, де атакують ворожі дрони. На тлі цієї події у мережі та медіа почали з'являтися повідомлення про можливе вимкнення зв'язку під час російських атак.

Ще раніше фахівець із систем РЕБ і зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю Times of Ukraine розповідав, що в Україні розглядають можливість тимчасового вимкнення мобільного зв’язку та інтернету на маршрутах польоту ворожих "Шахедів". Такий метод уже активно застосовує Росія, передає 24 Канал.

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Чи вимикатимуть зв'язок під час атак

8 червня телеграм-канали почали поширювати інформацію про те, що уряд вже ухвалив закон, відповідно до якого з понеділка під час тривоги вимикатимуть зв'язок. Мета таких дій – зменшити кількість жертв під час атак.

Зазначається, що уряд з мобільними операторами запустив систему "Тризуб", яка працює без зв'язку: показує, де тривога, скільки ракет або шахедів у небі, і коли вже безпечно.

Нардеп Олександр Федієнко спростував інформацію про вимкнення мобільного зв'язку під час атак. Чиновник заявив, що "ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв'язок вимикати не будуть".

Він закликав не вестися на "різноманітні рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв".