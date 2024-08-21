Чи вимикатимуть завтра світло: Укренерго потішило українців заявою

Повернення спеки збільшило навантаження на енергосистему України. Однак у четвер, 22 серпня, застосування графіків відключень світла не прогнозується.

Варто зазначити, що в частині регіонів спека буде зберігатися щонайменше до кінця тижня. Втрачені 9 гігаватів потужності вдалося відновити лише частково, тому зі зростанням споживання зростає і дефіцит у енергосистемі.

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Чи відключатимуть світло 22 серпня

Попри досить складну ситуацію в енергосистемі, в Укренерго потішили споживачів хорошою новиною.

Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково,

– написали в Укренерго.

Водночас українців закликали споживати електроенергію ощадливо та не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00.

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До слова, раніше голова правління Укренерго повідомив, що у разі відсутності форс-мажорів вже наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії. Водночас поки зберігається спека, будуть певні дефіцитні години кожного дня.