Вимірюється не грошами, а врятованими життями, – Резніков подякував американцям за допомогу

Олексій Резніков подякував США за військову допомогу для України. Така підтримка наближає перемогу свободи та демократії над тиранією.

Міністр оборони висловив подякував, зокрема, Джо Байдену та Ентоні Блінкену.

До теми Посилення санкцій і фінансова підтримка: подробиці зустрічі Зеленського з Блінкеном і Остіном

Вона вимірюється не грошами, а врятованим життям українців,

– написав Резніков.

До речі, Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін завітали з офіційним візитом до Києва. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським для обговорення питань, пов'язаних з війною.

Зокрема, говорили про посилення санкцій, а також про нову фінансову підтримку у розмірі 322 мільйони доларів.

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