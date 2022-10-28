Відключення світла у Харкові: опублікували графік на перший тиждень листопада

Через російські атаки в Україні складна ситуація в енергетичній сфері. Відтак, на Харківщині вводять графік погодинних відключень електроенергії.

Про це 28 жовтня повідомили у "Харківобленерго". Пояснюють, що це допоможе зекономити електроенергію та збалансувати енергетичну систему.

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Що відомо про відключення і де його не буде

"Харківобленерго" опублікували графік погодинних відключень. Він актуальний з 31 жовтня по 6 листопада. Відомо, що енергетики ввели 12 черг відключення. Кожна з них триватиме по 3 години у період з 7:00 до 22:00. Графік можна подивитися за посиланням.

Шановні споживачі! Просимо з розумінням поставитися до цього вимушеного кроку, а також до можливих коригувань у цьому графіку. Тому наполегливо радимо вам користуватися даними, які розміщено виключно на офіційному сайті АТ "Харківобленерго"!, – сказали енергетики.

У відомстві наголосили, що слід користуватися офіційним графіком. Зазначили, що електроенергію не відключатимуть у таких об'єктах:

критичної інфраструктури, міського електротранспорту, метро, об'єктів КП "Харківські теплові мережі", КП "Харківводоканалу" тощо;

промислових підприємствах, адже економіка країни повинна працювати;

в деокупованих населених пунктах Харківської області.

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