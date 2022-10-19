Зеленський не виключає виведення з ладу енергосистеми України

Президент Володимир Зеленський 19 жовтня провів стратегічну нараду щодо безпеки на об'єктах енергозабезпечення. Зокрема, на ній обговорили необхідні кроки для ліквідації наслідків, якщо росіяни виведуть енергосистему України з ладу.

Також обговорювали питання співпраці з міжнародними партнерами щодо надання обладнання для забезпечення всіх населених пунктів, де немає електроенергії. Президент поставив завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури.

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Зеленський провів нараду щодо безпеки електропостачання

Президент провів нараду щодо безпеки на об'єктах енергозабезпечення. У ній взяли участь:

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,

міністр енергетики Герман Галущенко,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов,

представники ДСНС,

керівники енергетичних підприємств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Працюємо над створенням мобільних пунктів живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл. Готуємось до різних сценаріїв можливих наслідків. Україна захистить себе. Хоч би що планував і робив ворог,

– зауважив Зеленський.

Під час зустрічі обговорили:

заходи для ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України;

актуальні питання щодо безпеки на критично важливих об'єктах, які забезпечують життєдіяльність міст, селищ і сіл;

необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних ворожих обстрілів об'єктів енергозабезпечення;

сценарії можливих наслідків і моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеня небезпечності.

Окрім цього, учасники погодили необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах.

За словами президента Володимира Зеленського, з 10 жовтня російські війська зруйнували вже 30% електростанцій України

Дивіться фото з наради / Фото Офіс Президента

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