В Україні можуть знову відключати світло: коли та кому

В Україні можуть відновити погодинні вимкнення світла. Це можливо вже у липні та серпні 2023 року.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів в ефірі телемарафону, що наразі енергосистемі України бракує потужностей у пікові години, пише 24 Канал. Варто зазначити, що мовиться про 7 – 9 годину ранку та 17 – 19 годину вечора.

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Коли та кому вимикатимуть світло

Харченко розповів, що через брак потужностей Україні вже доводилось терміново імпортувати електрику з Румунії та Польщі, щоб покрити дефіцит споживання.

Директор Центру дослідження енергетики пояснив, що першими з відключеннями стикнеться бізнес.

Судячи з усього, саме бізнес перший буде обмежений у постачанні електрики та відповідно буде два виходи: імпортувати з Європи або взагалі не працювати. Проте європейська електрика у 2 – 2,5 раза дорожча ніж в Україні,

– пояснив фахівець.

Варто зазначити, що протягом останніх місяців в більшості регіонів України не вимикали світло. Щоправда, електрика могла зникати в деяких регіонах внаслідок атак ворога.

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