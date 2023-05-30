В Україні можуть знову відключати світло: коли та кому
В Україні можуть відновити погодинні вимкнення світла. Це можливо вже у липні та серпні 2023 року.
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів в ефірі телемарафону, що наразі енергосистемі України бракує потужностей у пікові години, пише 24 Канал. Варто зазначити, що мовиться про 7 – 9 годину ранку та 17 – 19 годину вечора.
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Коли та кому вимикатимуть світло
Харченко розповів, що через брак потужностей Україні вже доводилось терміново імпортувати електрику з Румунії та Польщі, щоб покрити дефіцит споживання.
Директор Центру дослідження енергетики пояснив, що першими з відключеннями стикнеться бізнес.
Судячи з усього, саме бізнес перший буде обмежений у постачанні електрики та відповідно буде два виходи: імпортувати з Європи або взагалі не працювати. Проте європейська електрика у 2 – 2,5 раза дорожча ніж в Україні,
– пояснив фахівець.
Варто зазначити, що протягом останніх місяців в більшості регіонів України не вимикали світло. Щоправда, електрика могла зникати в деяких регіонах внаслідок атак ворога.
Останні новини про ситуацію в енергосистемі
- Станом на 29 травня в Укренерго повідомили, що в енергосистемі вироблялось достатньо електрики для покриття споживання. Проте людей закликали ввечері економити світло. Адже в енергосистемі працює значно менша кількість енергоблоків через ремонт на теплових електростанціях, а також – на деяких енергоблоках АЕС.
- Окрім того, українцям пригадали, що 27 травня ми брали аварійну допомогу з енергосистеми Румунії. Це знадобилось для того, щоб покрити вечірній пік споживання.
- В Міністерстві енергетики пояснювали, що 29 травня внаслідок обстрілів у Донецькій області без світла було 19 населених пунктів, у Запорізькій області – 27 населених пунктів.
- Через попередні обстріли без електрики була частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працювали там, де це дозволяла безпекова ситуація.