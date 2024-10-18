"Ніякого вступу до НАТО": Лавров розсмішив "вимогами" до України

В Кремлі вкотре помилково вирішили, що можуть ставити вимоги Україні. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров взявся перераховувати нові, насправді старі претензії. Також він відреагував на мирний план, який представив президент Володимир Зеленський.

Серед недолугих вимог – нейтральний статус, відмова від вступу до НАТО. Лаврова цитують росЗМІ, головне із цих байок зібрав 24 Канал.

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"Жодного вступу до НАТО, нейтральний статус, відновлення прав російського населення", – заявив Лавров пояснючи, що саме Кремль чекає від України.

Реакція на План перемоги

Також Лавров зазначив, що ті чутки, які дійшли до нього про "план" Зеленського говорять про готовність останнього "віддати природні ресурси України західним господарям, продати країну.

Він також зазначив, що у "плані перемоги" Зеленського закладено його намір зіграти на бажанні Заходу завдати стратегічної поразки Росії.

Що спровокувало нові істерики в Кремлі