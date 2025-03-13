У Кремлі відхрестилися від "суперечливих" даних ЗМІ про буцімто вимоги Росії щодо переговорів

Європейська розвідка нібито отримала документ пов'язаного з ФСБ аналітичного центру, який містить потенційні вимоги агресора на мирних переговорах щодо України. У Кремлі вже прокоментували цю інформацію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post. Дмітрій Пєсков відхрестився від "злитих" даних.

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Що заявив Пєсков

Речник російського диктатора назвав документи аналітичного центру "вкрай суперечливими". Він буцімто не знав про існування таких рекомендацій.

Ми працюємо з більш продуманими варіантами,

– цинічно заявив Пєсков.

Нагадаємо, російські вимоги для переговорів міг скласти впливовий аналітичний центр у лютому. У тексті йдеться про неможливість мирного врегулювання війни в Україні до 2026 року.

Росія пропонує перерозподіл української території шляхом створення буферної зони на північному сході, а також заперечує розміщення миротворців. Окрім того, документ передбачає "повний демонтаж" нинішнього українського уряду.

До слова, за даними Reuters, Москва вже висунула для США свої вимоги щодо припинення війни. Вони включають відмову від членства України в НАТО й миротворчого контингенту, міжнародне визнання входу Криму та 4 українських областей до складу Росії тощо.