Він для нас ніхто, – Лукашенко про загиблого білоруського опозиціонера Шишова

Олександр Лукашенко заявив, що опозиціонер Віталій Шишов для Білорусі був ніким. Так він спробував виправдати закиди щодо можливої причетності його режиму до загибелі активіста.

Про своє ставлення до опозиціонера Шишова, якого нещодавно знайшли повішеним у Києві, Лукашенко розповів 9 серпня під час "Великої розмови з президентом".

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Лукашенко заявив, що Шишов був для Білорусі ніким

Хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну добре, я президент, я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі тільки 3 – 4 людини його і знали. Він для нас був просто ніхто,

– заявив самопроголошений президент.

Він додав, що не розуміє який "божевільний і чому в Білорусі піде його там чогось повісить, крім того, що разборки якісь". " Ну навіщо? Елементарно: ну повісили одного, завтра буде такий же інший. Всіх не перевішаєш. Це дурість", – цинічно випалив Лукашенко.

Політик каже, що Україна "роздуває справу"

Самопроголошений президент зазначив, що не розуміє, чому в Україні "роздувають" справу Шишова та "дорікають" Білорусі. Він порадив українській владі розслідувати загибель опозиціонера та дати Білорусі відповідь на запитання: хто і як повісив громадянина Білорусі.

Треба розбиратися, а якщо ви нам дорікнули: факти на стіл. Факти на стіл – коли там був Лукашенко, з якою мотузкою він туди приїхав, навіщо він його повісив,

– сказав політик.

Лукашенко додав, що у його режиму, мовляв, без Шишова вистачає, з ким розбиратися.

Віталія Шишова знайшли повішеним: що відомо