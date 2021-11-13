Він дворовий, а я вуличний, – Лукашенко розповів про свої відносини з Путіним
Джерело:"Пул первого"
Олександр Лукашенко у ході чергового пропагандистського інтерв'ю розговорився про свої відносини з Володимиром Путіним. Зокрема, заявив, що вони завжди на "ти".
Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що у них з очільником Кремля – дуже теплі та "братські" взаємини. Не рідкість між ними й відверті розмови.
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Лукашенко змоделював "ідилію" своїх відносин з Путіним.
Навіть зізнався, що іноді запитує у російського президента: "чому ми майже однаково сприймаємо реальність"? Філософські розмови закінчуються несподіваними висновками.
Я кажу: "ти дворовий, а я вуличний. Тобто ми прийшли звідти, із самого низу",
– ділиться Лукашенко.
Путін у таких випадках начебто завжди погоджується.
Тоді Лукашенко любить продовжити. Каже, що сам він виріс на вулиці, а Путін – у дворику.
За словами самопроголошеного президента, за ним не було кому дивитися. Дорослішав на вулиці. Тому у них з Путіним сформувалися однакові погляди на життя.
Лукашенко відверто про відносини з Путіним: дивіться відео
Лукашенко хоче розмістити "Іскандери" біля України
- Лукашенко заявив, що хоче розмістити російські "Іскандери" біля кордону з Україною.
- Самопроголошений президент наголосив: він вже попросив про це Путіна. Зокрема, зізнався, що "зараз штурхаю вашого президента, мені треба тут ваші ці 500-кілометрові ракетні установки "Іскандер".
- Лукашенко наголосив, що "Білорусь потребує кілька дивізіонів на західному та південному напрямках".
- "Іскандери" – це російські балістичні ракетні комплекси, які можуть досягати відстані до 500 кілометрів.