Він дворовий, а я вуличний, – Лукашенко розповів про свої відносини з Путіним

Олександр Лукашенко у ході чергового пропагандистського інтерв'ю розговорився про свої відносини з Володимиром Путіним. Зокрема, заявив, що вони завжди на "ти".

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що у них з очільником Кремля – дуже теплі та "братські" взаємини. Не рідкість між ними й відверті розмови.

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Лукашенко змоделював "ідилію" своїх відносин з Путіним.

Навіть зізнався, що іноді запитує у російського президента: "чому ми майже однаково сприймаємо реальність"? Філософські розмови закінчуються несподіваними висновками.

Я кажу: "ти дворовий, а я вуличний. Тобто ми прийшли звідти, із самого низу",

– ділиться Лукашенко.

Путін у таких випадках начебто завжди погоджується.

Тоді Лукашенко любить продовжити. Каже, що сам він виріс на вулиці, а Путін – у дворику.

За словами самопроголошеного президента, за ним не було кому дивитися. Дорослішав на вулиці. Тому у них з Путіним сформувалися однакові погляди на життя.

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