Він – красунчик, – Резніков про Лаврова, який своїми заявами допомагає зі зброєю від Ізраїлю

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, Ізраїль намагався тримати нейтралітет. Утім, скандальна заява Лаврова, у якій міністр МЗС Росії порівняв Зеленського із Гітлером, швидко змінила позицію Тель-Авіва.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів міністр оборони Олексій Резніков. В ході розмови він жартома назвав Лаврова "проукраїнськи налаштованим" політиком, який зробив все можливе, щоб зблизити Україну та Ізраїль, повідомляє 24 канал.

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Ізраїль нарешті перейшов на сторону України

За словами міністра оборони України світ починає серйозніше ставитися до нашої проблеми. Якщо раніше західні країни були готові надавати нам кілька касок, зараз вони передають необхідне озброєння. Чималу роль у цьому відіграли й заяви російських політиків, які допомогли об'єднати проти себе низку держав.

Гучний міжнародний скандал спровокувала антисемітська заява міністра МЗС Росії Сергія Лаврова. В інтерв'ю телекомпанії Mediaset він висловив "свою думку", що "Гітлер мав єврейську кров", а "найзапекліші антисеміти, як правило, – євреї". Після цього Ізраїль різко змінив нейтральну позицію.

Ізраїль довго тримав баланс – ні з Україною, ні з Росією, але після заяв Лаврова питання постачання зброї з Ізраїлю майже розв'язане,

– заявив Резніков.

Він пожартував, що Лавров, як "проукраїнськи налаштований" міністр зробив усе можливе, аби Ізраїль нарешті повернувся до нас.

Після всіх висловлювань Лаврова, він красунчик, я вважаю,

– підсумував міністр оборони.

Історична помилка Росії: що сказав Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського, який є євреєм із Гітлером, заявивши, що той теж мав єврейську кров. Більше того він посмів заявити, що "найзапекліші антисеміти зазвичай євреї".

Ці висловлювання відразу засудив увесь світ. Очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід наголосив, що такі слова – обурливі і є грубою історичною помилкою.

В Офісі Президента підкреслили, що антисемітські випади міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у бік президента України та євреїв є абсолютно неприйнятними.

Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав заяви міністра "відверто антисемітськими" та додав, що схожі заяви свідчать, що Росія є правонаступником нацистської ідеології.

Голова ОП Андрій Єрмак назвав це печерним антисемітизмом.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що огидні коментарі Лаврова образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу.

За слова свого підлеглого довелося вибачатися російському президенту Володимиру Путіну. Він поспілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом та надав роз'яснення щодо ставлення Росії до єврейського народу та пам'яті про Голокост.

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