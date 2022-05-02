Він любить своє життя, – Яковенко сказав, чи може Путін вчинити самогубство

Увесь світ ставить питання, чи здатен російський божевільний диктатор Володимир Путін натиснути на "ядерну кнопку". Однак він не самогубець.

Про це сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Путін усією своєю біографією довів, що він дуже любить життя. Тож навряд чи він готовий так миттєво з ним розпрощатись, застосувавши ядерну зброю.

Тим паче, що ці розмови про "щура, якого загнали в кут" – дещо перебільшені. Я не дуже люблю порівняння з тваринами, бо вважаю це образою для цих симпатичних милих звірів,

– сказав Яковенко.

Тим паче, він вважає, що "ніхто нікуди Путіна поки не заганяв". На сьогодні немає настільки катастрофічної проблеми у глави Кремля для того, аби вчиняти самогубство. Навіть попри те, що він зазнає поразки в Україні.

Аналогії з Гітлером

"Так, ми живемо зараз у той час, коли Гітлер закінчив самогубством та закінчилась та кривава війна. Тож всі ці аналогії з'являються, але мені здається, що вони – помилкові", – додав журналіст.

30 квітня 1945 року німецький диктатор Адольф Гітлер скоїв самогубство – застрелився у своєму бункері після зради близьких соратників і перед загрозою захоплення імперської канцелярії. Гітлер скоїв самогубство саме наприкінці війни, тому притягнути його до відповідальності не змогли.

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