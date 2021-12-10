Він може з собою щось зробити, – дружина водія фури з моторошної ДТП під Черніговом

Дружина водія фури, який є можливим винуватцем ДТП на Чернігівщині, прокоментувала аварію. Жінка каже, що її чоловік у важкому психологічному стані. Через це вона підтримує рішення суду про тримання під вартою, оскільки боїться, що він може накласти на себе руки.

За словами Інни Карповець, її чоловіку необхідна допомога. Також жінка попросила вибачення у родичів загиблих у ДТП.

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Водію фури потрібна медична допомога

Інна Карповець заявила, що її чоловіку потрібна медична допомога і сподівається, що його триматимуть під вартою та під наглядом лікарів. Також дружина водія переконана, що він може щось з собою вчинити. За словами жінки, лікарі розповіли їй про те, що в її чоловіка перелом носа, рвані рани і, можливо, черепно-мозкова травма.

Я за тримання під вартою, бо я боюся, щоб він собі нічого не зробив, бо в нього дуже важкий психологічний стан. Він і психологічно ніякий, і фізично ніякий. Йому досі не зробили КТ голови, він весь побитий. Я не знаю, чи належне лікування, мені не повідомляють,

– заявила Карповець.

Карповець заявила, що до засідання не бачилася з чоловіком і тому не знає причин аварії, однак переконана, що робити його винним – неправильно. Жінка розповіла, що водій фури був професіоналом своєї справи та відповідальним.

Також дружина обвинуваченого попросила вибачення у родичів загиблих, однак наголосила, що її сім'ї також важко.

Єдина його вина, що живим залишився, а людям горе. Люди добрі, нам теж горе! У вас по одному по два трупи, а в нас 13. І ще невідомо скільки помре. А вони всі на нас, вони не просто на водієві, вони на нашій сім’ї, на родичах, на знайомих,

– заявила жінка.

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ДТП з фурою на Чернігівщині: головне

7 грудня біля села Брусилів на Чернігівщині трапилася трагічна аварія – вантажівка зіштовхнулася з маршруткою.

Через ДТП загинули 13 людей, а ще 7 зазнали травм і потрапили до лікарні. Серед них 5 в критичному стані.

За попередньою версією, причиною ДТП стало те, що водій вантажівки не впорався з керуванням.

Водію повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

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