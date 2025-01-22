Він один, і з нього зробили демона, – мати підозрюваного у катуванні дівчинки в Білій Церкві

У середу, 22 січня, у Білоцерківському міськрайонному суді обрали запобіжний захід неповнолітньому підозрюваному в катуванні 12-річної дівчинки та вимаганні коштів. 16-річного хлопця відправили під варту.

Проте мати підозрюваного запевнила, що подаватиме на апеляцію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київ24.

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Що заявила сторона підозрюваного

Хлопець заявив, що шкодує про вчинене, але надалі коментувати інцидент відмовився.

Він один, і з нього зробили демона. Хоча насправді це не так,

– каже мати юнака.

До слова, поліція вже ідентифікувала 10 учасників побиття, віком від 10 до 16 років. Слідчі оголосили про підозру лише вищезгаданому 16-річному підлітку. Він нібито погрожував дівчинці, вдарив її та розпилив газовий балончик в обличчя.

Окрім того, підозрюваний чинив на потерпілу психологічний тиск, вимагаючи гроші. За свої дії юнак може отримати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні в соцмережах з’явилося відео жорстокого побиття 12-річної дівчинки групою підлітків у Білій Церкві, що в Київській області. На записі видно, як постраждала, намагаючись захиститися, закриває обличчя руками, поки її по черзі б'ють як хлопці й дівчата.