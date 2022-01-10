Він прив'язаний до Заходу, – Шабунін про те, як протидіяти каналам Ахметова

На телеканалах олігарха Ріната Ахметова проблема не у тих, хто поширює російську пропаганду, а у тих, хто дає їм місце для платформи. Це точка тиску.

Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, якщо, до прикладу, не буде ведучої Наталі Влащенко, то на її місці все одно опиниться хтось інший.

До теми Через конфлікт із Зеленським Ахметов втрачає майже мільярд доларів, – Forbes

Шабунін: Ахметов руйнує країну

На думку Шабуніна, точкою впливу є саме Ахметов, який кредитується на Заході. Тобто олігарх позичає гроші для бізнесу не в Росії, а на Заході.

Він (Ахметов – 24 канал) прив'язаний до західного світу. Купує найдорожчу квартиру у Лондоні. Не в Москві. Скуповує особняки навколо женевського озера, а не в Новгороді,

– наголосив він.

Очільник Центру протидії корупції відзначив, що для олігарха потрібно максимально підвищити ціну за те, що він дає "чорним ротам" свій телеканал як платформу. Ахметов руйнує цим країну.

Аналітики Центру протидії корупції дійшли до висновку, що канал "Україна 24", який належить олігарху, поширює тези російської пропаганди. До прикладу, пропаганду вміщували 30 з 40 випусків токшоу "Хард з Влащенко".

"Спрямовуємо (сили – 24 канал) на те, щоб присутність наративів росіян на каналах Ахметова йому максимально дорого коштувала. Треба зробити так, щоб він перестав. Це ціль Центру протидії корупції", – підкреслив Шабунін.

Повне інтерв'ю із Віталієм Шабуніним: дивіться відео

Бойкот телеканалів Ахметова: головне