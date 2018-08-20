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Він їй уже в печінках сидить, – екс-радник Білого дому про стосунки Дональда і Меланії Трамп

1457 Читать новость на русском
Дональд та Меланія Трамп
Дональд та Меланія Трамп / instyle.com

Стосунки президентського подружжя США завжди опиняється в епіцентрі новин. Однак приховати сімейні конфлікти Дональд Трамп та чарівна Меланія інколи не в силі. Думку, що подружжя переживає не найкращі часи, підтвердила екс-радник Президента США Омароса Ньюман-Маніголт.

Про це повідомляє US Magazine.

Екс-працівниця Білого дому називає Дональда Трампа не інакше, як "мракобіс, расист та мізогін". За словами Омароси Ньюман-Маніголт, Президент США завжди прагне жіночої уваги. Окрім цього, чоловік залицяється до всіх жінок, інколи переходячи межу.

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"Дональд Трамп клеїться до всіх жінок. Він поводиться неналежним чином із усіма. І так, це стосується й мене. Я входжу в число тих жінок, котрим Дональд Трамп казав неналежні слова", – заявила Омароса Ньюман-Маніголт.

Ймовірно, через це виникають і суперечки Дональда Трампа з його чарівною дружиною Меланією. Стосунки президентського подружжя перебуває на грані розлучення, переконана екс-радниця Білого дому. 

Це моя особиста думка, як людини, що знає їх уже 15 років. Я знала Меланію, коли вона ще була заручена з Трампом, не одружена, а лише заручена... Можу вам сказати, що вона очікує слушного часу (для розлучення, – ред.). Він їй уже в печінках сидить, і ви побачите, як вона робитиме публічні заяви, котрі суперечитимуть тому, що каже її чоловік,
– запевнила Омароса Ньюман-Маніголт.

 

На такі резонансні заяви відреагував Дональд Трамп. У Twitter Президент написав емоційний пост, обізвавши екс-соратницю. 

"Коли даєш божевільній злидарюзі, яка скиглить, шанс, даєш їй роботу в Білому домі, гадаю, з цього просто нічого не вийшло. Молодець, генерале Келлі, що швидко звільнили цю собаку!" – написав Дональд Трамп. 

Нагадаємо, що раніше Омароса Ньюман-Маніголт заявляла, що Меланія Трамп навмисно підбирає одяг, яким вона тролить свого чоловіка та створює йому додаткові проблеми. До прикладу, перша леді відправилася провідати дітей у техаському таборі для незаконних мігрантів у куртці з написом "Мені справді все одно, а вам?".

Теги: LifeStyle Новини США Дональд Трамп Меланія Трамп Скандал
Джерело: 24 Канал
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