20:00
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
28°C 14°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Він залишив нам останній подарунок: дівчина вбитого репера XXXTentacion виявилася вагітною

260 Читать новость на русском
Дівчина вбитого репера XXXTentacion виявилася вагітною
Дівчина вбитого репера XXXTentacion виявилася вагітною / Колаж 24 канал

У мережі виклали знімок з ультразвуку вагітної жінки, яка є матір'ю майбутньої дитини вбитого 4 дні тому американського репера XXXTentacion.

Про це повідомляє мати загиблого репера Клеопатра Бернард на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Вбивство репера XXXTentacion: поліція затримала підозрюваного

Матір написала під фото, що майбутня дитина стане останнім подарунком її сина.

Наразі точно невідомо, хто саме є матір'ю майбутнього немовля. Проте ЗМІ припускають, що від XXXTentation завагітніла його екс-кохана Женева.

 

He left us a final gift.

Допис, поширений користувачем @ cleo_ohsojazzy

Нагадаємо, 18 червня на XXXTentacion напали двоє невідомих, коли він виходив зі свого мотосалону. Зловмисники вистрілили у репера і пограбували його. Хлопець помер у лікарні, не приходячи до тями.

Хто такий XXXTentacion?Американський репер (справжнє ім'я – Джасей Дуейн Онфрой) мав погану славу та проблеми із законом через звинувачення у насильстві. Щодо нього тривав суд через побиття вагітної жінки. Також його заяви у пресі відзначалися особливо кривавими розповідями.

XXXTentacion записав два повноформатних альбоми.

Теги: LifeStyle Музика Діти Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сьогодні, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 314
Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
сьогодні, 17:00 Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
Юрій Бутусов 835
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сьогодні, 16:03 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 572
22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
сьогодні, 15:00 22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
Ян Валетов 1396
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук