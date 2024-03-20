З дроном "Кабаном": винахідники з Харківщини показали новий спосіб розмінування

В Україні активно шукають ідеї, які допоможуть полегшити та пришвидшити розмінування територій. Винахідники з Харківщини розробили дрон на дистанційному керуванні, який отримав назву "Кабан".

Наземний безпілотник має полегшити перевірку складної місцевості, як-от пагорби та чагарники. Його габарити також дозволяють працювати у приміщеннях. Такою інформацією поділилася кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, яка побувала на місці тестування БпЛА.

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Як працює дрон "Кабан"

Черненко розповіла, що зараз винахідники хочуть розмінувати поле на Дергачівщині, де росіяни під час окупації залишили багато "сюрпризів". Розробники пропонують три ступені розмінування:

спочатку проїжджає дрон на дистанційному керуванні "Кабан";

далі йдуть сапери, які металошукачем перевіряють територію;

завершує розчищення поля машина з тралом, який тепер розташовується з боку.

"Кабана" розробили військові, які працюють з повітряними дронами. Вони розповіли, що БпЛА можуть використовувати також для підвозу якихось речей та у крайньому разі для евакуації поранених.

Назвали "Кабаном" через те, що він, як кабан проривається крізь будь-що. Попередня версія була дуже шумною та його сильно чули, тому вирішили, що це точно кабан,

– сказав один із розробників дрона Денис.

БпЛА багаторазового використання. Його можна відремонтувати навіть в польових умовах. Колеса міцні та витримують протипіхотні міни та "пелюстки".

Він унікальний тим, що зроблений не тільки для розмінування в полях. Його габарити дозволяють працювати в приміщеннях, забезпечити безпеку ДСНС. Також на цей дрон плануємо зробити додаток, який буде помічати залишки мін та снарядів на мапі,

– зазначив один із розробників дрона Ігор Касян.

Підсумовуючи, представник Благодійного фонду "Розмінування України" Ян Артюхов розповів, що винахідники хочуть розмінувати поле неподалік від міста Дергачі, щоб цьогоріч засіяти якусь культуру та відповідно зібрати гарний урожай.

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