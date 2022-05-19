Винесли усе, що мало цінність: окупанти пограбували приміщення Держспоживслужби Херсонщини

Вчора, 18 травня, російські окупанти пограбували приміщення Держспоживслужби у Херсонській області. Змародерили багато техніки.

Таку інформацію повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у фейсбуці. Грабування, катування, зґвалтування та вбивства – ось основні правила ведення війн у росіян. В них немає ніякої гідності, свідомості та розуміння навколишньої ситуації. Російські військовослужбовці без роздумів виконують злочині накази керівництва, або ж і ще гірше самі приймають рішення здійснювати звірства і мародерства.

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Орки розграбували приміщення Держпродспоживслужби Херсонської області. Вони вивезли все, що могло мати якусь матеріальну цінність. Це основа методики їхньої "визвольної" кампанії. Армія, яка бореться з ноутбуками та принтерами державних установ,

– написав Юрій Соболевський.

Він наголосив, що зараз окупанти створили такі умови, коли на ринках майже немає контролю якості харчових продуктів. А це несе черговий ризик для населення Херсонщини.

"Друзі, уважно оглядайте, що купуєте, звертайте увагу на термін придатності продукту, не ризикуйте додавати кишкової інфекції на всі інші "радості" життя в окупації", – звернувся до мешканців окупованого регіону Соболевський.

Випадки мародерства російськими військовими на території Украни: останні новини

18 травня нардеп Роман Костенко розповів, що росіяни розграбували будинок, де він раніше проживав. Причиною цьому слугувала його форма полковника СБУ, яку вони знайшли. Ворожа армія забрала бронежилети, амуніцію та навіть медалі.

Під час тимчасової окупації Мелітополя Запорізької області загарбники розграбували місцеві заводи. Вивезли всі станки, преси до Росії.

Після зруйнування українського міста Маріуполь, вбивств понад 20 тисяч мешканців, окупанти цинічно грабують майно людей. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що місцеві відмовляються співпрацювати з ворогом, мабуть, через це росіяни й грабують їх.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що найманці Кремля грабують цивільних, освітні заклади та лікарні в окупованому місті Кремінна. Все награбоване вивозять до Росії. Від рук загарбників постраждав військовий ліцей та медичне містечко Кремінної.

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