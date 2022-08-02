Виникає можливість контрнаступу ЗСУ на Ізюмському напрямку: в ISW пояснили причини

російські окупанти почали перекидання своїх військ по території України. Через це Збройні Сили України можуть почати контрнаступ на Харківщині.

Мовить про Ізюмський напрямок. Зауважте, за оцінкою ISW, саме російські сили відповідальні за вбивство військовополонених в Оленівці.

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ЗСУ можуть контрнаступати на Ізюмському напрямку

російська армія перекидає свої війська з півночі Донеччини на Запоріжжя, а також призупиняє наступ на Слов'янськ.

Виведення військ, швидше за все, створить можливість для України розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само як захоплення росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області,

– повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Ба більше, передислокація російських військ у Запорізьку область передбачає, що:

контрнаступ України не обмежуються Херсонською областю;

ймовірно, відбуватиметься по всій південній осі.

Коротко про контрнаступ ЗСУ

28 липня британська розвідка повідомила, що український контрнаступ на Херсонщині набирає обертів. За даними розвідки, ЗСУ ефективно використовують новітню зброю, яку надали іноземні партнери, а втрата Херсона буде серйозною для росії.

Наприкінці липня військовий експерт спрогнозував, який вигляд може мати контрнаступ ЗСУ. На думку Дениса Поповича, основний сценарій контрнаступу ЗСУ якраз полягатиме в тому, що ми будемо бити по мостах, переправах, знищувати склади та командні пункти.

Також російських опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив, що контрнаступ ЗСУ на Херсон буде серйозним випробуванням для російської армії.

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