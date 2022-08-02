Виникає можливість контрнаступу ЗСУ на Ізюмському напрямку: в ISW пояснили причини

2 серпня 2022 , 05:41

Джерело:

ISW

російські окупанти почали перекидання своїх військ по території України. Через це Збройні Сили України можуть почати контрнаступ на Харківщині.

Мовить про Ізюмський напрямок. Зауважте, за оцінкою ISW, саме російські сили відповідальні за вбивство військовополонених в Оленівці

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ЗСУ можуть контрнаступати на Ізюмському напрямку

російська армія перекидає свої війська з півночі Донеччини на Запоріжжя, а також призупиняє наступ на Слов'янськ.

Виведення військ, швидше за все, створить можливість для України розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само як захоплення росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області,
– повідомили в американському Інституті вивчення війни.  

Ба більше,  передислокація російських військ у Запорізьку область передбачає, що: 

  • контрнаступ України не обмежуються Херсонською областю;
  • ймовірно, відбуватиметься по всій південній осі.

Коротко про контрнаступ ЗСУ 

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Автор: Діана Квасневська