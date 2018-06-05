Виникає через застуду: найпоширеніші міфи про герпес

Герпес є одним з найбільш поширених та невиліковних інфекцій в світі. Вона виникає через вірус простого герпесу, а як тільки інфекція проникає в організм, то він залишається там назавжди.

Найнебезпечнішим міфом про герпес є те, що він не передається від людини до людини, пише "Країна Здоров’я".

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Вірус герпесу передається повітряно-крапельним шляхом, побутовим, а також статевим.

Герпес з’являється через застуду. Попри те, що ГРВІ спричиняють активність вірусу герпесу, висипання можуть виникати і через інші обставини. Медики пояснюють, що при захворюванні імунітет людини послаблюється і таким чином вірус активізується.



Вірусне захворювання піддається лікуванню. Вірус герпесу неможливо вивести з організму після першого зараження. 95% населення планети мають його з народження, проте він у деяких випадках себе жодним чином не проявляє.

Герпес може вражати шкіру. Медики переконують, що цей вірус може уражати слизові оболонки горла, очей, лімфовузли, а також внутрішні органи людини. Тому варто регулярно обстежуватися та тримати ситуацію під контролем.

До слова, таке вірусне захворювання з пухирцевими висипанням на губах як герпес особливо надокучливе, адже псує ваш зовнішній вигляд.

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