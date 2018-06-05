09:55
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 14°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Виникає через застуду: найпоширеніші міфи про герпес

1295 Читать новость на русском
4 поширені міфи про герпес
4 поширені міфи про герпес / womans.ws

Герпес є одним з найбільш поширених та невиліковних інфекцій в світі. Вона виникає через вірус простого герпесу, а як тільки інфекція проникає в організм, то він залишається там назавжди.

Найнебезпечнішим міфом про герпес є те, що він не передається від людини до людини, пише "Країна Здоров’я".

Читайте також: Як уникнути герпесу: поради дерматолога

Вірус герпесу передається повітряно-крапельним шляхом, побутовим, а також статевим.

Герпес з’являється через застуду. Попри те, що ГРВІ спричиняють активність вірусу герпесу, висипання можуть виникати і через інші обставини. Медики пояснюють, що при захворюванні імунітет людини послаблюється і таким чином вірус активізується.

Вірусне захворювання піддається лікуванню. Вірус герпесу неможливо вивести з організму після першого зараження. 95% населення планети мають його з народження, проте він у деяких випадках себе жодним чином не проявляє.

Герпес може вражати шкіру. Медики переконують, що цей вірус може уражати слизові оболонки горла, очей, лімфовузли, а також внутрішні органи людини. Тому варто регулярно обстежуватися та тримати ситуацію під контролем.

До слова, таке вірусне захворювання з пухирцевими висипанням на губах як герпес особливо надокучливе, адже псує ваш зовнішній вигляд.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
4 червня, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
1123
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук