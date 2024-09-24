Для панування над Китаєм і Росією: якими будуть супервинищувачі 6 покоління ВПС США

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Війна – двигун промислового прогресу. Поки Україна по крихті отримує від Заходу літаки F-16, у США розвивають винищувачі наступного покоління, зокрема платформу NGAD ("Повітряне панування нового покоління" – Next Generation Air Dominance). Такі винищувачі у 2030-их роках мають замінити флот F-22 Raptor.

Це будуть літаки шостого покоління, що мають перевершити попередню генерацію, до якої входять літаки F-35. Надсучасна авіація – запорука перемог США у війнах майбутнього. До порівняння, літаки F-16, які нещодавно отримала Україна, представляють четверте покоління.

Про перехід на нову платформу у Військово-повітряних силах США говорять вже не перший рік. Цього літа військові підтвердили, що роботи над літаками шостого покоління зупинено, але ВПС не відмовилися від розвитку програми зі створення вдосконаленого винищувача наступного покоління.

Як триває розробка літаків майбутнього та чим вони відрізнятимуться від наявних – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Розробка на паузі, але потрібна модернізація

Хоча роботи поставили на паузу, ВПС США не відмовилися від своєї програми зі створення вдосконаленого винищувача наступного покоління, але вона потребує модернізації, аби інтегрувати у програму безпілотники, розповів у червні в інтерв'ю Defense News міністр ВПС США Френк Кендалл.



Френк Кендалл / Фото Eric Dietrich, U.S. Air Force

За словами міністра, оновлена ​​платформа винищувачів повітряного домінування наступного покоління може мати простіший та компактніший менший двигун, ніж спочатку планувалося – це має допомогти знизити ціну розробки.

Довідково! Платформа бере початок із 2014 року, коли стартували з роботи над літаком X-Plane у межах проєкту The Dominance Initiative Агентством перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA), розвивався протягом року. Далі X-Plane призвів до створення кількох прототипів, що дали початок NGAD.



Літеру X американські розробки літаків отримують під час початкових робіт. Далі літак отримує індекс Y – прототип. Після готовності літака він отримує індекс F для винищувача, B для бомбардувальника та A для штурмовика.

Концепція сімейства систем NGAD жива і здорова. Я можу сказати, що ми розглядаємо концепцію дизайну платформи NGAD, щоб побачити, чи це правильна концепція, чи ні… Ми шукаємо, чи можемо ми зробити щось менш дороге та досягти певних компромісів,

– зауважив Кендалл.

Серед цілей NGAD – гарантувати перевагу у повітрі проти Китаю та Росії в наступному десятилітті. Зокрема й в "електронній війні", що включає вже знайоме українцям поняття РЕБ – радіоелектронної боротьби, а також використання штучного інтелекту та машинного навчання для покращення РЕБу.

NGAD має замінити флот винищувачів F-22 Raptor у 2030-х роках. Багато про майбутню платформу не відомо – це секретна програма, яка має на меті створення винищувача шостого покоління з адаптивними двигунами, які можуть перемикатися на найбільш ефективну конфігурацію зі зміною умов польоту. Передбачено також розробку бойових безпілотників, а також сенсорів, зброї та технологій, які покращують можливості літака підтримувати зв'язок із супутниками та іншими літаками. Над бойовими безпілотниками "повітря – повітря" працюють компанії General Atomics і Anduril.



Northrop Grumman, одна з найбільших американських компаній з галузі ВПК, готова повернутися до участі у розробки NGAD, якщо ВПС переглянуть умови до платформи, заявила гендиректорка компанії Кеті Ворден на конференції Morgan Stanley Laguna у вересні.





Художня візуалізація безпілотника / Anduril



Рендер безпілотника / General Atomics

Посадові особи найвищого рангу американських ВПС неодноразово наголошували, що платформа нового покоління, яка перевищить можливості F-35, стане запорукою перемоги у війнах.

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Для нас цілком зрозуміло, що для того, щоб увійти в середину 2030-х із силою, здатною перемагати, ми повинні отримати винищувач шостого покоління, а це NGAD,

– заявив у квітні 2023 року відставний генерал-лейтенант Річард Мур, який був заступником начальника штабу ВПС з питань планів і програм.

Яка ціна питання

Вартість платформи – давній камінь спотикання ВПС на тлі нестачі коштів та питання бюджету на 2026-й фінансовий рік. Одночасно ВПС США модернізують дві частини своєї ядерної тріади попри зростання витрат на персонал і обмеження бюджету на 2025-й фінансовий рік.

На заході Асоціації повітряно-космічних сил у червні начальник штабу ВПС генерал Девід Алвін відповів на питання, чи можуть Сили продовжити роботу з NGAD з огляду на обмежений бюджет. За його словами, майбутній шлях програми все ще розглядається.

Як Кендалл зазначив Aviation Week, ВПС доводиться переглядати свої плани витрат на 2026-й фінансовий рік через зміну пріоритетів. За словами міністра, літак нової платформи NGAD коштуватиме приблизно втричі більше, ніж один F-35 Joint Strike Fighter. Оскільки F-35 коштують приблизно від 80 до 100 мільйонів доларів, це означає, що ціна NGAD може досягати 300 мільйонів доларів за екземпляр, що значно обмежить розмір потенційного авіафлоту.

Це дуже дорога платформа – приблизно втричі дорожче за F-35, і ми можемо дозволити собі це лише в невеликій кількості,

– підтвердив Кендалл.

Цільову вартість міністр відмовився назвати, хоча зауважив, що в ідеалі її хотілося б довести до рівня ціни на F-35. Однією з причин здорожчання є те, що нова платформа створюється на базі технологій, розроблених для Ініціативи аерокосмічних інновацій.

Шукаючи спосіб зниження витрат, ВПС мають одночасно інтегрувати до програми можливості американський бойових безпілотників, що означатиме додаткові витрати.

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У вересні Френк Кендалл озвучив нові дані – NGAD має бути реструктуризована таким чином, щоб вартість літака була нижчою за вартість винищувача F-35. Міністр та інші американські високопосадовці закликають швидко ухвалити рішення щодо майбутнього платформи, щоб її врахували у бюджетному запиті ВПС на 2026 фінрік.

Як ВПС намагаються знизити вартість платформи

Ще один чинник здорожчання – адаптивний двигун. За словами Клінта Хіноте, генерала у відставці та ексзаступника штабу зі стратегії, інтеграції та вимог у ВПС, програма адаптивного двигуна наступного покоління є досить дорогою та підвищує загальні витрати на розробку платформи. Зараз ВПС шукають більш рентабельний двигун.

Один зі способів знизити ціну – встановити менший двигун. Хіноте каже, що у розробці простішого двигуна вже є просування. Технологія адаптивного двигуна, яка стане основою NGAD, є революційною, додав Хіноте.

Компанії General Electric Aerospace та Pratt & Whitney мають такі версії адаптивного двигуна. У Pratt & Whitney повідомили Defense News, що компанія співпрацює з ВПС над впровадженням змін для зниження витрат.

Хіноте навів приклад двигунів пасажирських лайнерів на кшталт Boeing 737, які мають великі впускні отвори, через які заходить великий обсяг повітря, що робить двигуни дуже ефективними. Такі забори повітря неможливо встановити на винищувачі, але адаптивні двигуни можуть компенсувати цей недолік.

Коли пілоту потрібно ввімкнути форсажну камеру та розвинути надзвукову швидкість, він запускає двигун, змінює геометрію крил і отримує зовсім інший двигун, який адаптується до вимог, що їх висуває пілот,

– пояснив Хіноте.

Але ці переваги коштують недешево. Вартість адаптивного двигуна була одним із факторів, які перешкодили бажанню ВПС поставити його на F-35, разом із його несумісністю з версією для морської піхоти з вертикальною посадкою та з палубним варіантом ВМС.

Загалом ВПС США мають намір витратити понад 2,7 мільярда доларів на дослідження та розробки для NGAD у 2025 фінансовому році, і ще 557 мільйонів доларів заплановано на безпілотники. До 2029 року витрати зростуть до понад 8,8 мільярда доларів та 3,1 мільярда доларів на безпілотники.

Чи є майбутнє у нового покоління винищувачів

У ВПС США наголошують, що NGAD – це не один літак, а ціле сімейство, і хоча частина проєктів на паузі, окремі елементи програми розвиваються.

Занепокоєння з оборонного бюджету в найближчі роки разом із різким зростанням витрат, пов'язаних із критично важливими програмами, зокрема новою міжконтинентальною балістичною ракетою Sentinel та пов'язаними з нею вимогами до інфраструктури, обмежують широту дій ВПС. Особливо під час нового витку холодних та гарячих війн по світу.

І хоча майбутнє винищувача NGAD залишається невизначеним, є ознаки того, що ВПС США працюють над швидшим розв'язанням усіх проблем платформи, попри всі перепони.