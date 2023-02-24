Британія не планує відправляти в Україну винищувачі у "короткостроковій перспективі", – Воллес
Джерело:Sky News
Україні для перемоги у війні вкрай необхідні потужні винищувачі. Однак їхнє відправлення не планується у "короткостроковій перспективі".
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. До речі, нещодавно Андрій Єрмак назвав першу країну, яка може розблокувати питання з винищувачами.
Зверніть увагу Британія навчатиме українських пілотів та допоможе купити винищувачі, але є нюанс
Чи передасть Британія винищувачі Україні
За словами Воллеса, відправлення винищувачів в Україну в "короткостроковій перспективі" не планується.
Єдине, чого я навчився в цьому конфлікті, це те, що не можна нічого виключати,
– зазначив міністр.
Воллес наголосив, що Британія відправила Україні близько 200 танків і вертольотів, а для користування цією технікою спеціально навчали людей. У випадку з винищувачами це означатиме відправлення в Україну "сотні людей", однак Захід не планує вводити війська в Україну в таких масштабах.
Винищувачі для України: що відомо
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Велика Британія може бути першою країною, яка розпочне процес передачі Україні винищувачів. Проте він уточнив, що ще є деякі питання, які потрібно вирішити.
- До речі, у коментарі для "Європейської правди" Андрій Єрмак повідомив, що "процес щодо літаків уже почався".
- Загалом Україні потрібно щонайменше 200 F-16. Це не лише допоможе пришвидшити перемогу України й війні, а й значно посилить її оборонні можливості після перемоги.
- Під час візиту Джо Байдена до Варшави у польській столиці провели масштабну акцію й закликали лідера США надати Україні F-16.