Винищувачі для України: у Данії заявили, коли Захід може ухвалити рішення

Захід може ухвалити рішення щодо надання Україні винищувачів до літа. Таку думку висловив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Зокрема, на це суттєво може вплинути рішення урядів Польщі та Словаччини, які вже відправили в Україну перші МіГ-29. За словами Поульсена, передача винищувачів від інших партнерів є "досяжною метою".

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Винищувачі від партнерів у "короткостроковій перспективі"

Поульсен заявив, що Данія "не збирається наодинці приймати рішення" щодо передачі Україні бойових літаків. Проте ця тема активно обговорюється між західними партнерами. Оскільки країни-союзники повинні діяти спільно, то узгодження рішення вимагає часу.

За словами Поульсена, Данії доведеться вести діалог щодо надання Україні винищувачів відразу з кількома країнами, серед яких і США. Проте схвалити рішення можуть вже у "короткостроковій перспективі". Поульсен натякнув, що планують це зробити до літа.

Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу. Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі,

– заявив він.

Польща й Словаччина вже передали винищувачі Україні

3 квітня уряд Польщі підтвердив, що вже передав Україні частину бойових літаків МіГ-29. Це відбулося у рамках надання першої частини військової допомоги з винищувачами.

Словаччина 23 березня заявила, що теж передала чотири винищувачі МіГ-29 на озброєння української армії. Ще дев'ять літаків надійдуть ЗСУ протягом найближчих кількох тижнів.

"Чотири винищувачі МіГ-29 успішно передані українським побратимам. Допомога не має кордонів. Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!", – заявили у Словаччині.

Загалом Словаччина передасть Україні 13 винищувачів, які вже зняті з озброєння Братислави. Ба більше, наприкінці березня заступниця Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що чотири бойові літаки від партнерів уже захищають небо над Харківщиною.