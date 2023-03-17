Зброя, яка міняє правила гри: як 60 винищувачів F-16 переламають хід війни

Україні обов'язково потрібно домовлятися з партнерами щодо передачі винищувачів F-16. Ці літаки здатні переламати хід війни, але для них ще потрібне додаткове озброєння.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, зараз йде війна артилерії. Тому в будь-якому випадку Україні була б корисна передача різних гаубиць, САУ та боєприпасів до них.

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Однак у війні є поняття зброї, яка міняє правила гри. Такою технікою для України мають стати американські винищувачі F-16.

Як Україні можуть допомогти F-16

Як наголосив Черник, західна авіація – це те, що Україні дуже допомогло б значно пришвидшити перемогу у війні. До прикладу, авіаційний полк з 60 бортів F-16 за умови наявності необхідного озброєння дозволив б переламати хід війни.

F-16 може брати на борт найрізноманітніше озброєння. Важкі бомби та далекобійні ракети. AGM-158, деякі версії якою можуть бити на відстань до 1000 кілометрів. Чи планерна бомба AGM-154, яка може летіти до 30 кілометрів і має важку бойову частину,

– зауважив Черник.

Чому Україні потрібні винищувачі F-16 – пояснив Черник

Військовий експерт переконаний, що зрештою Україна таки отримає західну авіацію. Але головне питання – коли це станеться, за яких обставин і скільки бортів вдасться отримати.

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