Навчання українських пілотів на F-16: потужні кадри тренування у Данії
Джерело:Міноборони Бельгії
Українські пілоти продовжують навчання на західних винищувачах F-16 у Європі та США. Цього разу з'явилися кадри з тренуваннями наших льотчиків у Данії.
Відео з навчаннями виклало у соцмережі Х Міністерство оборони Бельгії. Ці навчання українських пілотів на F-16 також відвідав і очільник бельгійського міністерства.
До теми Україна може почати отримувати F-16 вже в липні, але лише декілька, – NYT
Як українські пілоти навчаються у Данії
На кадрах один із військових Ігор, який бере участь у навчаннях в Данії, розповів, що його завдання – експлуатація й організація польотів, а також визначення літаків на зміні та людей, які будуть обслуговувати техніку.
Ми хочемо розвиватися як країна, як структура в Повітряних силах, тому ми повинні черпати цей досвід в різних країнах, які давним-давно вже пройшли цей етап,
– наголосив військовий.
Варто зазначити, що бельгійські союзники беруть участь у коаліції з навчання українських військових роботі на винищувачах F-16. Наразі у Данії для навчання наших пілотів перебувають близько 50 бельгійських військових.
У Міністерстві оборони Бельгії зауважили, що, окрім військових, у Данії також перебуваються два їхні літаки F-16. Винищувачі пробудуть у країні 8 тижнів, після чого будуть замінені на два інших повітряних судна типу F-16.
Своєю чергою у СтратКомі ЗСУ подякували бельгійським та данським партнерам за проведення навчання на винищувачах F-16.
Данія планує першою поставити F-16 в Україну
- Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що його країна планує першою поставити в Україну західні винищувачі типу F-16. Зокрема, Данія може стати першою країною, яка зробить цей крок.
- Расмуссен наголосив, що данська влада точно планує, що зможе поставити перші шість літаків F-16 цього літа. За словами міністра, ймовірно, ці винищувачі будуть використовувати для протиповітряної оборони нашої держави.
- Водночас журналісти The New York Times стверджують, що Україна може отримати перші літаки F-16 вже в липні 2024 року. У виданні також зазначили, що це буде 6 з обіцяних 45 винищувачів від європейських партнерів.