Стануть невидимими для ворога: що суттєво посилить F-16 в українському небі

В нещодавньому інтерв'ю полковник запасу Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки Джеффрі Фішер заявив, коли винищувачі F-16 ввійдуть в зону бойових дій України, вони залишаться непомітними для росіян завдяки літакам радіолокаційного стеження.

Можливості західних винищувачів та як саме можливо зробити їх невидимими для ворога в ефірі 24 Каналу розібрав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Як підсилити літаки

Якщо пара винищувачі F-16 буде заходити в повітряний простір України в складі системи – радару (літаків дальнього радіолокаційного стеження) та дальнього зенітно-ракетного комплексу на кшталт Patriot чи SAMP/T, ця тріада вже стане обороною, а наступальною.

Поки дві одиниці подібних радарів нам точно передає Швеція, також ці радари викупила у Саудівської Аравії Польща, і якщо правильно дипломатично працювати з ними, вони також можуть передати їх на озброєння ЗСУ, переконаний Світан.

Така тріада за певний час може завоювати перевагу в повітрі на певному напрямку, механізмів достатньо,

– пояснив військовий аналітик.

Подібні літаки-радари можуть бачити на відстань до 300 кілометрів, крім того, можуть пригнічувати дію зенітно-ракетних установок. Так літак F-16 перетворюється буквально в невидиму для ворога зброю.