Цікавий крок від Швеції: чи може Україна отримати Gripen

Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України. Там є цікавий нюанс про винищувачі Gripen.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що близько 50% оборонного пакета пішло на виробництво компонентів, які потрібні для того, аби зберегти частину Gripen від утилізації.

Дивіться також Мінськ-3, або Ще одна пастка: що відомо про "мирний план" Шольца і як реагують Україна та Росія

Чи отримає Україна винищувачі Gripen

Як наголосив Катков, шведський уряд пішов на цікавий крок. Там не можуть просто так написати, що збираються передати ці винищувачі для України. Там спеціально вказують, що готуються до можливої передачі цих літаків, якщо таке рішення буде ухвалене.

Чому так? Це ж нібито шведський літак. Але ні. Там величезна кількість компонентів американського походження. Банально навіть двигун – локалізована версія американського. Тут потрібна згода США,

– зауважив Катков.

Крім того, є й інша проблема. Зараз Україна перебуває на шляху отримання винищувачів F-16. Перша партія вже прибула, але будуть ще наступні. В умовах повномасштабної війни важко опановувати нову західну машину. Паралельно до кінця 2024 року наша держава має ще й отримати французькі Mirаge 2000-5. І паралельно опановувати Gripen було б надзвичайно складно.

Однак цілком ймовірно, що з часом Україна почне працювати і над передачею Gripen.

Зеленський говорив, що станом на зараз є потреба у 128 винищувачах F-16. Ми стільки не отримаємо навіть з точки зору обіцянок від партнерів. Ще варто врахувати, що частина бортів F-16 піде на запчастини. Тому Gripen будуть чудовим доповненням. У нас немає інших варіантів,

– підкреслив Катков.