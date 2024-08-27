Україна чекає на постачання МіГів від Польщі, – Зеленський

Україна очікує на постачання польських винищувачів МіГ. Втім, остаточного рішення ще немає.

Водночас увага Польщі до української обороноздатності дещо знизилася. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про передачу польських МіГів до України

Я порушую одне питання – нам потрібні дуже ваші МіГи, ми знаємо про ці літаки. Поки що немає позитивного рішення,

– зазначив Зеленський.

Зеленський також наголосив на важливості ухвалення рішення щодо знищення російських ракет і дронів, що прямують у бік Польщі, підкресливши, що для цього необхідна підтримка інших країн.

"Польща не може бути наодинці з таким рішенням. Треба, щоб США підтримали це рішення, тоді нам буде легше", – наголосив президент.

Нагадаємо, що раніше за словами Дуди, Польща вже ініціювала обговорення щодо збиття російських ракет, які летять у напрямку країн-членів НАТО, над територією України. Польський президент додав, що дискусія довкола цього питання триває ще з зими 2023 року.