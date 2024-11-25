Франція передає Україні винищувачі Mirage: що кажуть у Генштабі

Раніше стало відомо, що Франція передасть Україні свої винищувачі Mirage. У Генштабі ЗСУ прокоментували, чи є вони вже в Україні.

Такі деталі розкрив начальник генштабу генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.Тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Чи будуть французькі Mirage на озброєнні Збройних сил України

Раніше французька сторона заявляла, що передасть Україні свої винищувачі Mirage 2000-5F.

Анатолій Баргилевич підтвердив, що таку можливість дійсно дала Україні Франція. У Збройних силах раді скористатися цими літаками.

Будемо, звичайно, раді мати в арсеналі авіацію такого класу. Це значно посилить наші можливості для ведення боїв, підтримки авіацією наших військ,

– каже Баргилевич.

Він не став коментувати питання щодо того, чи є фізично ця техніка вже в Україні. За словами Баргилевича, в майбутньому буде видно, коли ЗСУ скористаються ними.

Нагадаємо, Франція оголосила про намір передати Україні 6 винищувачів Mirage 2000-5F і 600 високоточних авіаційних бомб AASM. Це пов'язано також з тим, що Франція планує вивести їх з експлуатації у своїй армії.