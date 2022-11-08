Винищувачі НАТО підіймалися для перехоплення літаків Росії
Винищувачі НАТО двічі за тиждень перехоплювати літаки Росії. Останні дозволили собі політати без плану польоту в міжнародному повітряному просторі.
Авіацію Росії перехоплювали над Балтійським морем. Про це повідомило балтійське видання, посилаючись на Міністерство оборони Литви.
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Російські літаки порушували правила польотів
4 листопада інцидент трапився з літаком-заправником Іл-78 Росії, що:
- летів з Калінінграда на материкову частину Росії без плану польоту;
- проте використовував бортовий транспондер;
- а також радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом.
Другий летів наступного дня – 5 листопада.
У п'ятницю, 5 листопада, винищувачі НАТО були спрямовані на перехоплення військового літака Іл-76, який летів без попереднього плану польоту та без використання бортового транспондера,
– мовиться в повідомленні.
Також відомо, що російський літак, як і попереднього разу, підтримував радіозв'язок з регіональним центром управління рухом.
Саме через ці російські вильоти НАТО підіймало в небо свої винищувачі. Попередньо відомо, що місію Альянсу з контролю за повітрям Балтії виконують з авіабаз у Литві та Естонії.
Що цьому передувало
- На початку вересня російські літаки 6 разів порушували повітряний простір над Балтійським морем. Саме тому щоразу були змушені вилітати винищувачі НАТО, які базуються в Литві.
- Наприкінці жовтня Іспанія вирішила перекинути 14 своїх винищувачів в Румунію та Болгарію. Це зробили, щоб укріпити східний фланг НАТО.
- У жовтні Військово-повітряні сили Італії повідомили, що винищувачі НАТО вилітали, щоб перехопити російські військові літаки, які літати біля Польщі.
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