Винищувачі НАТО перехопили російські літаки біля узбережжя Естонії

Поблизу повітряного простору Естонії британські та німецькі винищувачі "Тайфун" перехопили російські літаки. Сталося це у межах спільної місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

Цікаво, що винищувачі НАТО здійснили перехоплення біля узбережжя Естонії вже вдруге цього тижня.

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У межах повітряної поліції, що триває, в регіоні 17 березня пара літаків НАТО вилетіла на перехоплення російського військового пасажирського літака Ту-134, відомого під НАТОвською назвою "Красті". Його супроводжували два винищувачі Су-27 "Фланкер" і військово-транспортний літак Ан-12 "Куб".

Російські літаки були перехоплені у безпосередній близькості від естонського повітряного простору.

ВПС НАТО та Британії проводять патрулювання

У ВПС Британії уточнили, що їхня військова авіація спільно з ВПС Німеччини проводить спільну повітряну поліцію НАТО, і перехоплення "є звичайною місією НАТО для "Тайфунів". Це є підтвердженням того, що Велика Британія та Німеччина разом з іншими союзниками по НАТО підтримують свого естонського союзника у це напружений час".

15 березня Німецькі та британські винищувачі перехопили російський літак Іл-78. Його зафіксували неподалік повітряного простору Естонії. 14 лютого три російські військові літаки помітили у повітряному просторі Польщі. Їх виявили нідерландські винищувачі F-35.

Ворожі літаки помітили, коли вони наближалися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда. Це були літаки Іл-20М Кут-А, який супроводжували два флангових Су-27. А ще раніше США перехопили 4 чотири російські літаки біля Аляски. Літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.