Переговори йдуть прискорено, – Подоляк про можливу передачу Україні авіації і далекобійних ракет

Україна продовжує комунікувати з міжнародними партнерами, щоб отримати більше необхідного нам озброєння. Наразі активно тиснуть на питанні передачі авіації та далекобійних ракет.

На цьому наголосив радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEDOM. Як зазначає 24 Канал, переговорний процес щодо передачі літаків відбувається у прискореному режимі.

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Україна просить літаки та ракети

Як зауважив Михайло Подоляк, наразі тривають переговори з партнерами щодо надання нам іншого не менш необхідного озброєння. Мовиться про штурмову авіацію, а також далекобійні ракети. І відбувається це обговорення прискорено, адже Україна не має часу на зволікання.

Зауважимо, що говорити про літаки та ракети було б вкрай складно, якби не події останніх днів. Німеччина ухвалила рішення передати нам танки Leopard, а США – Abrams. Усе це дозволило нам перейти на наступну сходинку переговорів щодо озброєння.

Наші партнери розуміють, як розвивається війна. Вони розуміють, що штурмова авіація для прикриття живої сили і бронетехніки, яку вони нам же дають, необхідна обов'язково. Точно так само для того, щоб різко зменшити ключовий інструмент російської армії – артилерію, нам необхідні ракети. Тому переговори вже йдуть, переговори йдуть прискорено,

– наголосив Подоляк.

Водночас він зауважив, що є низка нюансів. Здебільшого вони стосуються психологічного статусу наших союзників. У них є страх, що "світова архітектура у зв'язку з війною повністю ламається".

Наразі, за словами Подоляка, вони не можуть відмовитися від певного консерватизму. Утім, переконаний він, за короткий проміжок часу Україні вдасться домовитися і про літаки, і про ракети.

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