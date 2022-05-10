"Винні квазіреспубліки": у липні в російської пропаганди буде нова риторика
Російська пропаганда вже зараз дещо змінює риторику через невдачі військ в Україні. Зараз вони говорять про те, що воюють проти НАТО.
Однак до липня 2022 року вони вигадають нову нісенітницю. Далі – більше. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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За його словами, під час "параду ганьби" 9 травня у Москві кремлівський диктатор згадав і незаконні квазіреспубліки під егідою Росії, які утворилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Однак він не говорив про них у контексті визнання Росією, не говорив й про "приєднання" до країни-агресорки, як могли прогнозували деякі фахівці.
Він говорив про них у дуже цікавому контексті. А саме те, що Росія була вимушена почати повномасштабну війну з Україною, тому що вони повинні були захистити так звані "ДНР" та "ЛНР",
– пояснив Коваленко.
Тобто, як він додав, що вже через місяць – два російська пропаганда може розпочати використовувати безпосередньо цю заяву як причину, чому у них усе погано на фронті в Україні. Вони почнуть звинувачувати невизнані квазіреспубліки.
Зокрема, пропагандисти також їх звинувачуватимуть у проблемах з економікою, рівнем життя, безробіття і так далі.
"Тобто ці так звані республіки можуть стати цапом відбувайлом вже скоро у контексті російської пропаганди. Це буде набагато легше "згодувати" росіянам", – додав оглядач.
Останні вкиди російської пропаганди
- Міністерство оборони Росії відзвітувало про начебто "прорив оборони після Попасної та вихід на кордони Луганщини". Сергій Гайдай спростував черговий фейк агресора, запевнивши, що "оборона – міцна, а орки – в пакетах".
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, пропагандисти хочуть дещо змінити уявлення росіян про власну "непереможність" і підготувати їх до можливої поразки. Для цього вони почали розповідати, що Росія нібито протистоїть всім державам Європейського Союзу та НАТО.
- Разом з тим, російські пропагандисти не втомлюються брехати про те, що українські воїни вживають якісь бойові наркотики. Зокрема, псевдожурналісти з "Риа Новости" заявили про те, що виявили Рубіжному чергову біолабораторію, де виготовлялися "бойові наркотики" для воїнів ЗСУ.
- А посіпака Кремля Олександр Коц заявив про буцімто успішне знищення чергового українського Bayraktar.
- Крім цього чергову абсурдну заяву про бажання Польщі забрати собі частину українських земель заявив колишній президент Росії, заступник керівника російської Ради Безпеки Дмитро Мєдвєдєв 9 травня.
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