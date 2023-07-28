У Вінницькій області 37-річний чоловік протягом двох днів спостерігав за новобудовою. Він обрав собі жертву та зайшов у багатоквартирний будинок з пістолетом та ножем.

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Подробиці нападу на студентку

Інцидент стався 24 липня в одному з районів обласного центру. Зловмисник подзвонив у квартиру та попросив дати йому попити. 20-річна дівчина відчинила йому двері та пішла на кухню, щоб налити води. За словами постраждалої, цей чоловік зайшов до оселі, почав погрожувати пістолетом та вимагав гроші. Однак коштів там не виявилося.

Тоді грабіжник вдарив ножем цю студентку вишу у спину та шию, поцупив смартфон та прикраси, а потім втік. Під час нападу у квартирі перебувала 8-місячна дитина, за якою доглядала дівчина. Ніж залишився у шиї студентки. Потерпіла звернулася по допомогу до іншої жительки будинку. Та викликала поліцію.

Яка доля спіткала нападника та її жертву

Потерпілу дівчину госпіталізували з ножовими пораненнями. Наразі вона перебуває у лікарні. Правоохоронці менш ніж за добу ідентифікували особу зловмисника та його місце знаходження. Ним виявився 37-річний вінничанин.

Як з'ясувалося, цей безробітний чоловік тривалий час перебував у дворі будинку. Там він уважно розглядав кожного жителя. Напередодні нападу зловмисник зайшов у під’їзд й заночував у підвалі. Він сподівався, що мешканці новобудови ще погано знають своїх сусідів і тому на нього не звернуть увагу.

Після нападу цей грабіжник здав прикраси у ломбард, заховав якомога далі від місця злочину пістолет та викинув телефон потерпілої. А потім він поїхав у Гайсин, де 25 липня його затримали співробітники поліції та спецпризначенці КОРДу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці затримали зловмисника / Фото ГУНП Вінницькій області

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