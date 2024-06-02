На Вінниччині понад 8 годин тривала тривога: збили останній "Шахед"
2 червня 2024, 08:58Читать новость на русском
Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 00:20. Тривала вона майже до 9 години ранку.
Чому тривога у Вінницькій області тривала так довго, що вже відомо, передає 24 Канал.
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Тривога на Вінниччині
Близько 8 години ранку моніторингові спільноти написали, що "Шахед" кружляє в межах Житомирщини, Вінниччини й Київщини.
Відбій тривоги у Вінницькій області оголосили лише о 08:55. Вона тривала 8 годин і 34 хвилини.
25-й "Шахед" знищено протиповітряною обороною у Вінницькій області,
– заявили в Повітряних силах о 09:22.
Зауважимо, що на Житомирщині тривога була майже 6,5 годин.
Скільки "Шахедів" збили вночі
- У ніч на 2 червня окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" з Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 з окупованої території Донеччини та 25 "Шахедами" з мису Чауда, районів Єйська та Приморсько-Ахтарська.
- Ворожий удар відбивала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони. Також залучалися засоби радіоелектронної боротьби.
- Захисниками неба збили всі 25 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях