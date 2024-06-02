На Вінниччині понад 8 годин тривала тривога: збили останній "Шахед"

Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 00:20. Тривала вона майже до 9 години ранку.

Чому тривога у Вінницькій області тривала так довго, що вже відомо, передає 24 Канал.

Дивіться також Влучання по енергетиці й постраждалі серед цивільних: усе про масовану атаку України 1 червня

Тривога на Вінниччині

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Близько 8 години ранку моніторингові спільноти написали, що "Шахед" кружляє в межах Житомирщини, Вінниччини й Київщини.

Відбій тривоги у Вінницькій області оголосили лише о 08:55. Вона тривала 8 годин і 34 хвилини.

25-й "Шахед" знищено протиповітряною обороною у Вінницькій області,

– заявили в Повітряних силах о 09:22.

Зауважимо, що на Житомирщині тривога була майже 6,5 годин.

Скільки "Шахедів" збили вночі