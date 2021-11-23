На Вінниччині попрощалися з військовим, який помер у шпиталі

У селищі Літин Вінницької області поховали бійця ООС Руслана Абразовського. 44-річний майор помер у шпиталі в Дніпрі 20 листопада.

Військовий служив у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний Яр" на командному пункті. У лікарню його привезли із зони ООС, в підрозділі втрату називають небойовою.

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Що відомо про Руслана Абразовського

Боєць був родом із Літина. У 1998 році закінчив Військово-інженерний факультет при Подільській державній аграрно-технічній академії.

Професійний військовий пройшов шість ротацій в АТО/ООС.

Поховали Руслана Абразовського на цвинтарі у рідному селищі. В нього залишилися батьки та двоє дітей.

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З Русланом Абразовським прийшли попрощатися побратими. / Фото Літинська селищна рада

24 канал висловлює співчуття рідним і близьких загиблого бійця. Вічна пам'ять!



Боєць був на ротації в АТО/ООС шість разів. / Фото Літинська селищна рада

Ситуація на фронті

За добу, 22 листопада, російські найманці 7 разів порушували режим припинення вогню. При цьому тричі застосовували заборонену зброю. Стріляли в напрямку Попасної, Причепилівки, Лебединського, Кам'янки та Павлополя. Через атаки ворога 2 українських бійці отримали поранення, вони у лікарні. Один із них в задовільному стані здоров'я, інший – у важкому.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Путін готує напад на Південь і Схід України на початку 2022 року.

Українська розвідка також попереджає, що Росія готує великий наступ на Україну. Але, зважаючи на всі факти, у Кремлі цього не зроблять найближчим часом.

Повний текст допису Літинської селищної ради

Сьогодні, 23 листопада 2021 року в останню дорогу провели майора української армії, учасника операції об'єднаних сил на сході України, вірного сина Вітчизни, справжнього патріота, літинчанина Абразовського Руслана Валерійовича.

Наш земляк свідомо пов’язав своє життя з військовою службою. Закінчивши у 1998 році Кам’янець-Подільське вище військове інженерно-командне училище, молодий лейтенант Абразовський розпочав свою професійну діяльність у лавах Збройних Силах України. Під час новітньої неоголошеної війни на східних кордонах України Руслан Валерійович виконував військовий обов’язок по захисту Батьківщини в лавах 93-ї окремої механізованої бригади. На його долю випало шість нелегких ротацій на фронті, кожна тривалістю понад вісім місяців.

Ті роки, які офіцер з честю віддав військовій справі, стали його особистим внеском у справу захисту Вітчизни та суверенітету і територіальної цілісності України.

Важкі ратні будні, постійна смертельна небезпека, фізичні та емоційні навантаження відбились на стані його здоров’я. Серце Руслана Абразовського зупинилось на 45-му році життя. Проте пам’ять про захисника нашої держави залишиться в серцях його рідних, близьких та земляків.

Жителі Літинської територіальної громади висловлюють щирі слова співчуття родині та близьким військовослужбовця. Вічна пам'ять захиснику України.