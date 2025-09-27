На Вінниччині прогриміли вибухи: регіон атакують БпЛА, є влучання в критичну інфраструктуру
- На Вінниччині вночі 27 вересня пролунали вибухи через атаку російських ударних дронів-камікадзе.
- Є влучання в критичну інфраструктуру, тривогу в регіоні скасували о 01:00 27 вересня.
У Вінницькій області вночі 27 вересня пролунали вибухи. Регіон атакували російські ударні дрони-камікадзе.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першу заступницю начальника Вінницької ОВА Наталю Заболотну.
Що відомо про наслідки вибухів у Вінницькій області?
Тривогу в Гайсинському та Тульчинському районах Вінницької області оголосили після 23:30 26 вересня. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у напрямку цих районів.
Уже о 00:57 перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна написала, що Вінниччина перебувала під атакою ворожих БпЛА.
Є влучання у критичну інфраструктуру. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,
– зазначила посадовиця.
Усі деталі Заболотна пообіцяла надати згодом. Тривогу у Вінницькій області скасували о 01:00 27 вересня.
До речі, генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу розповідав, що окупанти вже розвідують українські енергетичні об'єкти. Тому цілком можливо, що окупанти спробують бити по українській енергетиці, внаслідок чого можуть бути відключення світла.
У яких областях росіяни цілилися по енергетиці ще?
Російська армія 26 вересня також атакувала дронами Запорізьку область. Унаслідок цього сталася пожежа і майже 9 тисяч абонентів залишилися без світла.
Днем раніше під ударом ворога була енергетична інфраструктура у Чернігівській області. Через атаку близько 30 тисяч абонентів Чернігова та частково Чернігівського району лишалися без світла.
Також вночі 25 вересня ворог також атакував критичну інфраструктуру у Вінницькій області. Після російських ударів було знеструмлено частину Вінниці та зупинено рух потягів.