На Вінниччині пролунали вибухи: в області працює ППО

Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками. Зокрема тривога пролунала у Вінницькій області, в регіоні почала працювати ППО.

Вночі ворог атакував Вінницьку область. Про це заявив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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У Вінниці працюють всі служби

О 01:38 29 травня Сергій Борзов повідомив, що сили оборони у Вінницькій області відпрацьовують повітряні цілі.

Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють,

– наголосив він.

Вночі ворог вкотре атакував Україну

Не фотографуйте та не публікуйте роботу Протиповітряної оборони. Це допомагає ворогу та ставить під загрозу життя наших захисників.

У ніч на 29 травня росіяни масовано атакували Україну дронами-камікадзе – повітряну тривогу оголосили у всіх областях України.

Окрім Вінниччини, про роботу ППО повідомили у Києві та Одеській області.

Крім цього, ЗМІ повідомляли про невідомі звуків вибухів у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та буцімто Рівненській областях. Офіційних повідомлень по цих регіонах станом на 03:00 не було – очікуємо на інформацію від місцевих ОВА. О 03:03 про звуки вибухів почули й у Хмельницькій області.

Українців закликають перебувати в укриттях, поки триває загроза.