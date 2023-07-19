На Вінниччині командира роти піймали на хабарі понад 50 тисяч
На Вінниччині викрили командира роти на хабарництві. Йому вже повідомили про підозру.
Чоловік вимагав гроші від підлеглого військовослужбовця, який виконує завдання в зоні проведення бойових дій. Командиру роти вже обрали запобіжний захід.
Дивіться також НАБУ оприлюднило запис розмови чиновників з Тернопільщини, яких затримали на хабарі
На Вінниччині командира роти піймали на хабарництві
Як стало відомо, капітан вимагав неправомірну вигоду в сумі 56 тисяч гривень від підлеглого військовослужбовця, який виконує завдання в зоні проведення бойових дій.
За такі кошти чоловік пообіцяв не доповідати керівництву частини про виявлену нестачу майна, що закріплено за сержантом, а також не призначати у зв'язку з цим службового розслідування.
У підсумку під час одержання другої частини хабаря – 46 тисяч гривень – командира роти затримали правоохоронці.Зверніть увагу! Раніше командир вже отримав від дружини підлеглого військовослужбовця першу частину хабаря в сумі 10 тисяч гривень.
Наразі командиру повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Командира роти піймали на хабарі / фото прокуратури
Хабар, який вимагав командир роти / фото прокуратури
Хабарництво в Україні
- Нещодавно НАБУ оприлюднило запис розмови між підприємцем та чиновниками Тернопільщини, які вимагали із підприємців 1,8 мільйона гривень хабаря.
- Раніше Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. До речі, його звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів під час закупівлі генераторів, загальна сума якої складала 1,8 мільярда гривень.
- Працівники Національного антикорупційного бюро України 15 травня спіймали Всеволода Князєва на хабарі. За їхніми словами, він отримав хабар на суму 2,7 мільйона доларів. Правоохоронці наразі вилучили у нього близько 1,1 мільйона доларів. Точна сума, якої не вистачає дорівнює 1,6 мільйона доларів. Ці гроші Князєв, певно, десь переховує.