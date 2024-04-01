Двоє підлітків упали в гранітний кар'єр на Вінниччині: один із них загинув

Ввечері 1 квітня громадськість Вінницької області сколихнула жахлива новина. Так, в одному з сіл двоє неповнолітніх хлопців упали в гранітний кар'єр.

Повідомляється, що цей жахливий інцидент трапився біля села Мар'янівка Вінницької області. Відомо, що внаслідок падіння з висоти один хлопець загинув.

Дивіться також П'яна водійка неслась Києвом під час комендантської години: поруч в авто сидів маленький син

Підлітки впали з висоти біля кар'єру

Ввечері 1 квітня у ДСНС розповіли, що повідомлення про трагедію до рятувальників надійшло сьогодні о 18:24.

Як з’ясувалося, за межами села Марʼянівка Гайсинського району, на території гранітного кар'єру, що не діє, з висоти 10 метрів впало двоє підлітків.

Зазначається, що один із хлопців зумів самостійно вибратися із пастки. Після прибуття рятувальників юнака було передано бригаді екстреної медичної допомоги. Однак, на жаль, врятувати іншого постраждалого не вдалося.

Інший 17-річний юнак від отриманих травм загинув на місці,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Також мовиться, що бійці ДСНС, які прибули на виклик, за допомогою човна дісталися до місця трагедії та доправили загиблого хлопчину на берег.

Жахливі смерті дітей: останні новини

Зранку 4 березня до поліції Житомирщини від медиків надійшло повідомлення про смерть дитини, яка, ймовірно, випала з вікна багатоповерхового будинку. Інцидент стався на одній із вулиць міста Звягель. Працівники поліції попередньо з'ясували, що 5-річний хлопчик нетривалий час перебував у квартирі на 9 поверсі сам.

У Саксаганському районі Кривого Рогу в одному з дворів знайдено тіло дитини. За оприлюдненою інформацією, 28 лютого 12-річна дівчинка випала з восьмого поверху житлового будинку. Відомо, що дитина залишила передсмертну записку. Її зміст оприлюднено не було.

Раніше у селі Рудня Київської області місцевий житель повідомив поліцію про моторошну знахідку. За словами чоловіка, на території закинутої будівлі він виявив тіло підлітка. Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, згодом встановили, що загиблий – 15-річний уродженець Сумщини.

Рятувальники нагадують батькам та педагогам,з безпеки життєдіяльності! Пильнуйте за дозвіллям дітей, відповідально поставитися до профілактики різних нещасних випадків.