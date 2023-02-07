Провалився під лід: на Вінниччині загинув 8-річний хлопчик

Трагічний випадок стався вдень 6 лютого. Діти поверталися зі школи та вирішили пройтися замерзлою річкою. Під ногами одного з хлопчиків тріснула крига.

Дитина пішла під лід. На жаль, врятувати хлопчика вже не вдалося.

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Що відомо про нещасний випадок на Вінниччині

Повідомлення про те, що в селі Клебань Вінницької області на річці Сільниця під лід провалилася дитина, надійшло до ДСНС 6 лютого о 14:29.

Як з'ясувалося згодом, діти поверталися зі школи та вирішили пройтися замерзлою водоймою. Під ногами одного з хлопчиків тріснула крига і він пішов під лід.

Рятувальники, які прибули на виклик, шукали дитину за допомогою спецобладнання. На жаль, коли натрапили на дитину, тіло хлопчика було вже без ознак життя. Що стало причиною загибелі малечі встановлять судмедексперти та поліція,

– зазначили в ДСНС.

Маленький хлопчик загинув на водоймі / Фото ДСНС у Вінницькій області Зверніть увагу! Рятувальники вкотре звертаються до батьків. Просять нагадувати дітям, що зимові водойми – не місце для ігор, а різкі морози не гарантують безпечного перебування на кризі. "Те, що водойма виглядає замерзлою та присипана снігом – не означає, що товщина льоду достатня для того, щоб витримати хоча б дитину", – підкреслили в ДСНС. Рятувальники вкотре звертаються до батьків. Просять нагадувати дітям, що зимові водойми – не місце для ігор, а різкі морози не гарантують безпечного перебування на кризі. "Те, що водойма виглядає замерзлою та присипана снігом – не означає, що товщина льоду достатня для того, щоб витримати хоча б дитину", – підкреслили в ДСНС. Важливо Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: кількість жертв зросла до понад 5 000 У Бердичеві під кригу провалилася вагітна жінка У Бердичеві 3 лютого під кригу провалилася вагітна жінка. Одяг увібрав у себе воду і тягнув її на дно. На щастя, жінку вдалося врятувати. Їй допомогли фахівці міської комунальної пошуково-рятувальної служби на воді. Вони підбиралися до неї 35 метрів поповзом. Вагітну госпіталізували до реанімаційного відділення з попереднім діагнозом "загальне переохолодження організму". ️Зранку у лікарні повідомили, що її стан – стабільний. Постраждала перебуває на сьомому місяці вагітності. На щастя, з дитиною все гаразд.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким маленького хлопчика.