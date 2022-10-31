На Вінниччині збили ворожу ракету: уламки впали на цивільні об'єкти

Росія зранку 31 жовтня завдала масового ракетного удару по містах України. Одну з ворожих ракет вдалося збити у Вінницькій області.

Про збиття ракети окупантів повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. За його словами, на Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об'єкти.

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Ворог зранку атакував Вінниччину

Повідомляється, що внаслідок падіння уламків ракети руйнування. Водночас Сергій Борзов зазначив, що загиблих і поранених – немає.

Крім того, на місці працюють спецслужби і ДСНС.

Близько 7 години ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Після цього в ряді регіонів України пролунали вибухи.

Масовий ракетний удар 31 жовтня: що відомо

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зранку повідомив про роботу ППО на території області. Водночас звуки вибуху чули в самому Києві.

Унаслідок удару по Києву в столиці виникли перебої з електропостачанням. Крім того, в Києві місцями є проблеми з водопостачанням і місцеві кажуть про перебої з мобільним зв'язком.

У Полтавській області теж повідомили про роботу протиповітряної оборони. Натомість російські окупанти завдали удару по Черкащині та Запоріжжю.

У Черкаській області внаслідок ракетного удару по об'єкту інфраструктури частина області залишилася без світла. У Запоріжжі росіяни теж атакували критичну інфраструктуру.

Ворог завдав ракетних ударів по Харкову, а також Чугуївському району на Харківщині. Попередньо відомо, що окупанти вдарили ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. У Харкові міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про два прильоти.

На Кіровоградщині російські ракети влучили в енергетичний об'єкт, через що спалахнула пожежа.

Відомо, що окупанти запускали ракети з Півдня. Зокрема, про це повідомляв глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, за словами якого, частина ракет пройшла від Миколаєва на північ/північний захід.

Також очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомляв близько 8 ранку про повторний запуск ракет.

. Станом на 9:10 в Україні все ще триває повітряна тривога.

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