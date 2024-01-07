У Винниках хлопці стріляли у небо та кричали "це вам не Краснодар": їх змусили просити вибачення

Напередодні у Винниках група підлітків вирішила трохи спіймати хайпу. І слава їх наздогнала надзвичайно швидко. Враховуючи, що під час воєнного стану хлопці стріляли у небо та лаялися.

Так, у мережу виклали відео, на якому можна побачити трьох підлітків. Вони пізно ввечері йшли, як кажуть самі, Винниками, що поблизу Львова. При цьому викрикували щось про Краснодар і стріляли у небо.

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Потім хлопці просили вибачення

Це тобі не твій Краснодар, це Винники, н***й!

– каже один з хлопців.

Після цього інший здійснює кілька пострілів у небо, а наш "красномовний" герой почав дуже гучно свистіти. Причому на фоні можна почути пісню однієї з російських співачок, котра нещодавно в ефірі пропагандистського телеканалу цілком серйозно розповідала про НЛО.

Підлітки стріляли у небо у Винниках ввечері: дивіться відео

Як можна зрозуміти, хлопці виклали відео у мережу, але не подумали про наслідки свого вчинку. Як згодом з'ясувалося, героям ролика орієнтовно по 15 років. Його дійсно зняли у Винниках. Ба більше, їх змусили просити вибачення за скоєне.

Потім хлопці просили вибачення за скоєне: дивіться відео

Хлопці на камеру попросили вибачення за свою ганебну поведінку. Також заявили, що зроблять донат на ЗСУ у розмірі 10 тисяч гривень, щоб таким чином спокутувати свою провину.

Звернімо увагу, що акаунт у тіктоці, з якого виклали відео хлопці, наразі закритий для інших користувачів. Відтак, ми не знаємо, чи видалили хлопці ролик, чи просто приховали доступ до своєї сторінки для інших.

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