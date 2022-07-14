"Вибач, крихітко, що не вберегли": у Вінниці на місце загибелі маленької Лізи несуть іграшки
14 липня 2022 , 22:12Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Внаслідок удару росіян по Вінниці загинула маленька Ліза. На місце смерті дитини ввечері 14 липня несуть іграшки та квіти.
У ДСНС оприлюднили фото, зазначивши, що Ліза, яку вбили сьогодні росіяни, стала промінчиком сонця.
Важливо Йшли на заняття: у мережі опублікували останнє відео загиблої у Вінниці дівчинки та її мами
Вибач нас, крихітко, що не уберегли,
– мовиться у дописі.
Квіти на місці загибелі Лізи / Фото ДСНС
Дитина йшла на заняття
Мама Ірина вела Лізу вранці на заняття із раннього розвитку дитини. Дівчинка йшла з візочком. Відео мама ще встигла викласти в мережу. У цей момент по місту вдарили російські ракети.
За життя мами борються лікарі. Вона перебуває в реанімації.
Що відомо про удар по Вінниці
- росіяни випустили 3 ракети по цивільних об'єктах в центрі Вінниці. Це сталося посеред дня, коли там було багато людей.
- Окупанти використали ракети "Калібр" 3М-14Е, які важать по 1770 кілограмів.
- На місці удару виникла велика пожежа.
- Загинули щонайменше 23 особи. Серед загиблих – троє дітей. Зникли безвісти ще 39 людей – з ними немає зв'язку.
- Понад 100 людей звернулося за допомогою в лікарні: 64 госпіталізували, 34 – перебувають у важкому стані.
- Кількість жертв та постраждалих зростає.
Дивіться більше – останнє відео мами й дівчинки, які загинули у Вінниці: