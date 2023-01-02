У Вінниці чоловік із ножем напав на попа московського патріархату
Джерело:Вінницька Єпархія УПЦ
У Вінниці відразу в церкві чоловік напав на протоієрея Антонія Ковтонюка. Напад відбувся у храмі на честь Покрова Божої Матері, що належить до УПЦ МП.
За даними церкви московського патріархату, інцидент трапився вранці 2 січня. Попередньо відомо, що зловмисник порізав священнику горло.
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Що відомо про напад на отця московського патріархату
У церкві повідомили, що нападником виявився невідомий чоловік, який зайшов у храм і почав все перевертати. У той час у церкві був піп Антоній Ковтонюк.
Настоятель храму отець Антоній перебував у вівтарі, священник відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священнику горло,
– розповіли у вінницькій церкві московського патріархату.
Додали, що на місце злочину прибула поліція, проте зловмисник не захотів їм підкоритись. Саме тому поліцейські поранили нападника в ногу та затримали.
"Наразі тривають слідчі дії. Протоієрей Антоній прооперований та перебуває в реанімації в одній з лікарень Вінниці", – повідомили в церкві.
У Вінниці напали на попа московського патріархату / Фото Вінницької Єпархії УПЦ МП
За даними Вінниця.info, поліція Вінницької області підтвердила, що затримала чоловіка, який напав на священника з ножем. Вони пояснили, що встановлюють обставини злочину.
Важливі новини про УПЦ МП
- 1 січня представники УПЦ МП не змогли потрапити до головних храмів Лаври. Адже їм не продовжили оренду. Тепер в Трапезному та Успенському соборі Києво-Печерської лаври більше не буде богослужінь московського патріархату.
- Окрім того, 27 грудня 2022 року Конституційний суд визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву. Тепер вона має вказувати на їхню приналежність Росії.
- Варто зауважити, що раніше церква московського патріархату вирішила забрати з назви слова "МП" та називати себе тільки "Українська православна церква".
- У той же день в УПЦ МП заявили, що, попри рішення Конституційного Суду, нібито немає законних підстав, щоб вони змінювали назви. Детальніше читайте за посиланням.