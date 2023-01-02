У Вінниці чоловік із ножем напав на попа московського патріархату

У Вінниці відразу в церкві чоловік напав на протоієрея Антонія Ковтонюка. Напад відбувся у храмі на честь Покрова Божої Матері, що належить до УПЦ МП.

За даними церкви московського патріархату, інцидент трапився вранці 2 січня. Попередньо відомо, що зловмисник порізав священнику горло.

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Що відомо про напад на отця московського патріархату

У церкві повідомили, що нападником виявився невідомий чоловік, який зайшов у храм і почав все перевертати. У той час у церкві був піп Антоній Ковтонюк.

Настоятель храму отець Антоній перебував у вівтарі, священник відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священнику горло,

– розповіли у вінницькій церкві московського патріархату.

Додали, що на місце злочину прибула поліція, проте зловмисник не захотів їм підкоритись. Саме тому поліцейські поранили нападника в ногу та затримали.

"Наразі тривають слідчі дії. Протоієрей Антоній прооперований та перебуває в реанімації в одній з лікарень Вінниці", – повідомили в церкві.

У Вінниці напали на попа московського патріархату / Фото Вінницької Єпархії УПЦ МП

За даними Вінниця.info, поліція Вінницької області підтвердила, що затримала чоловіка, який напав на священника з ножем. Вони пояснили, що встановлюють обставини злочину.

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