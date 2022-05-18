У Вінниці та Конотопі чути вибухи: перебувайте в укриттях

В Україні досі триває повітряна тривога на всій території. Повідомляють, що чути вибухи у Вінниці та Конотопі.

Повітряної тривоги немає хіба у тимчасово окупованій Херсонській області. Вся решту Україна зафарбована у червоний колір, що означає повітряну загрозу.

Повідомлення про вибухи

Повітряна тривога на всій території нашої держави триває вже понад годину. Починають з'являтися повідомлення про вибухи у різних місцях.

Зокрема, місцеві повідомляють, що чують вибухи у Вінниці. Також чути, як щось вибухає, за повідомленнями ЗМІ, у Контотопі, що розташований у Сумській області.